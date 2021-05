Florin Citu: Relaxarile depind de rata de vaccinare. Succesul campaniei ne aduce mai aproape de normalitate

"De la 1 iunie vor exista relaxari pentru toti romanii, indiferent de zona. Sa tinem minte ca aceasta data nu inseamna relaxare totala, 1 august este al doilea pas pentru alte masuri. Dar vreau sa se inteleaga foarte clar: relaxarile depind de rata de vaccinare", a scris, marti, pe Facebook , Florin Citu.Acesta a precizat ca doreste sa vada cum merge campania de vaccinare in intreaga tara."Si tot Guvernul trebuie sa se implice. Succesul campaniei sta si la baza diminuarii ratei de infectare si ne aduce mai aproape de normalitate, in etape. Romania, hai ca se poate", a mai scris premierul.Anterior, intr-o declaratie de presa, Citu a declarat ca de la 1 iunie nu va fi o relaxare totala, ci al doilea pas va fi de la 1 august, cand a fi vorba despre o relaxare totala. El a mai afirmat ca, de la 1 iunie, vor fi gasite solutii pentru a incepe evenimentele private. In ultimele 24 de ore au fost vaccinati peste 100.000 de romani , iar aproape 2,5 milioane de persoane au primit deja ambele doze de vaccin.