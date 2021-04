Liderii coalitiei din Bucuresti, convocati de Citu si Barna pentru discutii privind bugetul Capitalei

"Sigur, coalitia functioneaza foarte bine. Am auzit ca la Bucuresti inca nu a fost adoptat bugetul. O sa am o discutie cu domnul Barna o sa ii chemam pe cei de la Bucuresti sa vedem care sunt nemultumirile. Avem nevoie rapid de un buget in Bucuresti, sunt investitii care trebuie sa fie facute. Ne vom vedea cat de curand, cand ne permite programul", a declarat Florin Citu.Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri , 28 aprilie, in sedinta Consiliului General al municipiului Bucuresti, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri.Reprezentanti din CGMB sustin ca daca problemna bugetului nu se rezolva in timp util, Primaria Municipiului Bucuresti risca sa intre in incapacitate de plata.