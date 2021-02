Florin Citu a avut o intalnire cu Maia Sandu. Romania ar putea ajuta Republica Moldova sa acceseze vaccinul contra COVID-19 mai repede

Seful Executivului de la Bucuresti a scris intr-o postare pe Facebook ca intalnirea a fost "excelenta".Presedintele moldovean a mentionat tot pe reteaua de socializare ca a avut "o scurta intrevedere" cu premierul Citu, in contextul unei vizite pe care o efectueaza la Paris, precizand ca subiectul principal al discutiilor a fost legat de modul in care Romania poate ajuta Republica Moldova pentru a avea acces mai rapid la vaccinul anti-COVID."Astazi, aflandu-ma cateva ore la Bucuresti in drum spre Paris, am avut o scurta intrevedere cu prim-ministrul Romaniei, Florin Citu. I-am multumit domnului Citu pentru deschiderea si bunavointa cu care Guvernul Romaniei sprijina Republica Moldova, mai ales in aceste vremuri grele pentru toti. Subiectul principal al discutiei a fost, bineinteles, modul in care Romania ne poate ajuta sa avem acces mai rapid la vaccinul anti-COVID-19. Premierul Citu ne-a asigurat ca sunt analizate toate parghiile posibile in acest sens, stoparea pandemiei fiind un subiect de securitate nu doar nationala, ci si europeana. Prim-ministrul Florin Citu m-a informat, totodata, ca intr-un timp foarte scurt Guvernul Romaniei va transmite Republicii Moldova si alte ajutoare", a aratat Maia Sandu.De asemenea, a adaugat aceasta, s-a discutat despre intensificarea colaborarii la nivel guvernamental."Am vorbit despre initiativele abordate in cadrul vizitei presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis , la Chisinau, astfel incat sa intensificam colaborarea la nivel guvernamental. Printre proiectele prioritare pentru cooperarea bilaterala am enumerat conexiunea energetica cu Romania, functionalitatea Gazoductului Iasi-Chisinau, precum si constructia podului de la Ungheni. Domnul Florin Citu m-a asigurat ca Romania va depune toate eforturile pentru a sprijini in continuare Republica Moldova, atat in relatiile bilaterale, cat si la nivelul Uniunii Europene, promovand agenda europeana a tarii noastre si interesele cetatenilor", a mai aratat presedintele moldovean.