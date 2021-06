Citu: Maine, in sedinta de Guvern, vom aproba un document ce va constitui foaia de parcurs a digitalizarii Romaniei pentru urmatorii 10 ani

"Simplu, rapid si in doar cateva click-uri. Asa va decurge interactiunea cu institutiile statului! Acesta este mesajul pe care l-am transmis la prima reuniune a Comitetului pentru e-guvernare si reducerea birocratiei", a afirmat Florin Citu, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook El a adaugat ca in sedinta de Guvern de joi va fi aprobat un document de politica publica in domeniul e-guvernarii."Nu mai avem timp de pierdut. Maine, in sedinta de Guvern, vom aproba un document de politica publica in domeniul e-guvernarii, ce va constitui foaia de parcurs a digitalizarii Romaniei pentru urmatorii 10 ani. Proiectul e-guvernare are toata sustinerea Guvernului si a mea, ca prim-ministru. Vom aloca fondurile necesare pentru transformarea digitala a Romaniei", a explicat Citu.