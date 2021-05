Florin Citu, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea PNL: "Cand am intrat in politica, am stiut ca aceasta este singura varianta"

"La multi ani, Romania liberala! Partidul National Liberal aniverseaza astazi 146 de ani de la infiintare. Aproape un veac si jumatate in care PNL a promovat singura solutie pentru bunastarea tuturor cetatenilor: liberalismul.Cand am decis sa intru in politica, am stiut ca singura varianta este sa fiu liberal. DOAR liberalismul salveaza Romania, iar romanii trebuie sa stie ca guvernul de dreapta este singura solutie!", scrie Citu pe Facebook Postarea a fost facuta in contextul aniversarii a 146 de ani de la infiintarea PNL.El afirma ca in 2019, "PNL a scapat tara de PSD si si-a asumat guvernarea intr-o perioada foarte dificila"."Acum, guvernul pe care il conduc isi asuma cele mai curajoase reforme liberale. Pentru Romania urmeaza o etapa importanta, de crestere economica. Nu exista alta solutie, doar liberalismul. La multi ani, PNL!", spune Florin Citu in finalul mesajului.Ceremoniile prilejuite de aniversarea a 146 de ani de la infiintarea partidului, la care vor participa presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban si reprezentantii conducerii partidului, au loc luni la Muzeul National I. C. Bratianu, din localitatea Stefanesti - jud Arges.