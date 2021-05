Florin Citu, despre companiile de stat: "Ceea ce se intampla cu aceste dividende, de fiecare data, se duc in bonusuri pentru manageri"

Premierul Florin Citu considera ca "nu este o surpriza" faptul ca dividendele marilor companii de stat vor merge la buget, el spunand ca acesti bani erau folositi pentru bonusuri sau excursii in tari exotice."Banii de investitii raman. Ceea ce vorbim noi, aceste dividende, sunt dupa ce ne uitam la ceea ce se intampla cu banii de investitii. M-am uitat la banii de investitii in aceste companii de stat si multi dintre acesti bani raman acolo. Ceea ce nu ramane acolo, ceea ce se intampla cu aceste dividende, de fiecare data, se duc in bonusuri pentru manageri, in excursii, in team building-uri in America Latina si asa mai departe. La mai multe companii de stat", a declarat Florin Citu, luni seara, la Digi 24.El a mentionat ca sumele considerate dividende care ajung la buget de la companiile se stat nu afecteaza planurile de investitii pe care acestea vor sa le faca, "la niciuna dintre ele", dar afecteaza "bonusurile nemeritate" sau excursiile "prin tari exotice".Premierul a explicat ca si anul trecut managerii unor companii de stat i-au comunicat ca vor face investitii pe care nu le-au realizat.Citu a estimat ca doua miliarde de lei din dividende de la companiile de stat vor intra la buget in acest an.