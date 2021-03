Persoanele din etapa a III-a vor putea fi vaccinate mai devreme. Anuntul premierului Florin Citu

Potrivit sefului Executivului, inscrierea acestora pe platforma oficiala ar fi trebuit sa inceapa pe 15 martie.Premierul a sustinut o scurta declaratie de presa in care a vorbit despre vaccinare, dar si despre deciziile de carantinare ca urmare a cresterii incidentei in Bucuresti si Timisoara. Florin Citu a cerut "mai multa comunicare" intre primarul Timisoarei si presedintele Consiliului Judetean si a precizat ca din informatiile sale exista 20 de mii de locuri libere pentru vaccinare in judetul Timis."Am cerut ca in zonele precum Timisoara, carantinate, si unde sunt locuri libere, sa se permita vaccinarea celor din etapa trei. Este o nebunie sa lasi locuri libere cand sunt romani care vor sa se vaccineze. Cer mai multa atentie", a declarat premierul.