Premierul Florin Citu: "Prelungim starea de alerta. Suntem singura tara din UE unde oamenii se pot vaccina fara programare"

Starea de alerta va fi prelungita

"Putem sa atingem aceasta tinta", a declarat Florin Citu, care a adaugat ca a cerut primarilor sa se implice direct in campania de vaccinare."Continuam in acelasi ritm si cu mai multe campanii de vaccinare in intreaga tara pentru a ne atinge tinta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie. Sunt optimist, va spun ca se poate si am incredere ca vom reveni la normalitate cat mai curand", a spus premierul."Cred ca saptamana viitoare vom avea tot guvernul in strada, la centre de vaccinare. Saptamana viitoare vom face o sedinta de guvern in strada", a spus Citu."Din punctul meu de vedere este normal ca persoanele care s-au vaccinat si care nu reprezinta un pericol pentru societate sa isi poata duce viata normal, mai departe", a mai spus Citu."Imi mentin intentia de a creste numarul de paturi de ATI. Pandemia va trece si trebuie sa ne gandim la cum acceleram cresterea economica in urmatoarea perioada", a mai spus premierul.Acesta a punctat ca starea de alerta, care expira in 13 mai, va fi prelungita. Totodata, Florin Citu a subliniat ca deja au fost achizitionate doze si pentru imunizare anul viitor. Iar daca va fi nevoie de imunizare cu o a treia doza, exista la ora actuala dozele necesare pentru vaccinare cu a treia doza, in caz ca vor fi luate decizii in acest sens.