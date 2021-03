VIDEO Ce spune premierul Florin Citu despre constructia de spitale prin Planul National de Reconstructie si Rezilienta

"Am pornit cu aceeasi reforma pe care o regasim in buget, dar reforma aceasta trebuie sa se vada in investitii. Veti vedea ca resursele alocate in PNRR se concentreaza pe proiecte de investitii. Romania a ramas in urma la investitii in infrastructura: transport feroviar, si sigur va ramane emblema acestui Guvern, dorim sa construim spitale noi. Nimeni nu a facut acest lucru in 30 de ani si veti vedea ca in acest PNRR sunt alocate sume pentru constructia de spitale noi", a declarat Florin Citu, sambata, la Focsani.Premierul i-a rugat pe cei care au in plan construirea de spitale noi sa aplice prin PNRR pentru atragerea de fonduri."Sunt in Romania spitale care pot fi finalizate pana in 2026. Asta este singura conditie pe care trebuie sa o indeplinim, sa poata fi finalizate pana in 2026. De aceea ii rog pe toti care au proiecte de spitale noi, daca pot sa finalizeze pana in 2026 sa includem in acest Plan de Reconstructie si Rezilienta. Este foarte important pentru ca e adevarat, s-au bagat bani in sanatate in ultimul an, dar vrem sa bagam bani sa ramana. Spitalele noi trebuie sa se construiasca si incepem cu acest program. Vreau sa ramana dupa aceasta guvernare o constructie de spitale noi", a afirmat Citu. Premierul Florin Citu participa, sambata, la dezbaterea organizata de Consiliul Judetean Vrancea cu reprezentantii structurilor asociative ale UAT-urilor - Asociatiilor Municipiilor, Oraselor, Comunelor, Secretarilor de Primarii din Romania - primari, conducerea Institutiei Prefectului Vrancea, reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica, oameni de afaceri din Vrancea.Printre temele abordare se numara bugetul pentru anul 202 1, investitii si oportunitati de finantare, masuri fiscale, Programul National de Redresare si Rezilienta.