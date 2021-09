Florin Cîţu invită USR PLUS la masa discuţiilor. În ce condiții este deschis la negocieri

Florin Cîţu a invitat USR PLUS la masa discuţiilor, însă după ce încetează colaborarea cu AUR şi PSD în vederea susţinerii unei moţiuni de cenzură. Noul preşedinte ales al PNL a adăugat că sunt şanse mici să existe o variantă a unui guvern minoritar susţinut de social-democraţi.

„Orice negociere viitoare poate avea loc doar atunci când cei USR PLUS se vor aşeza la masă. Şi se vor aşeza la masă când vor scăpa de AUR şi PSD. Nu ne băgăm în alegerile altor partide, avem opţiunea de premier. Vom vedea pe cine vor alege preşedinte la USR PLUS”, a afirmat Florin Cîţu, după Congresul PNL de sâmnbătă.

Întrebat ce şanse ar avea variata unui guvern minoritar PNL - UDMR susţinut de PSD, Cîţu a răspuns: „Şanse foarte mici. Cele mai mari şanse o are coaliţia de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR şi minorităţile. Abordarea e aceeaşi ca întotdeauna, atâta timp cât ne vom face treaba în Guvern şi vom înţelege că nu sunt trei guverne, lucrurile vor merge bine”.

Chestionat ce a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre aspectele care ţin de coaliţie, premierul a replicat: „Discuţiile mele cu domnul preşedinte nu le fac publice”.

Şeful Guvernului a mai spus că „deocamdată nu se pune problema” negocierii portofoliilor.

Întrebat ce nume va propune pentru portofoliile care au aparţinut USR PLUS, Florin Cîţu a spus „Veţi vedea atunci. Nu am numele pentru niciun minister în acest moment. În acest moment consider că cei de la USR PLUS au prima şansă să îşi recapete ministerele”.

