"Ora prim-ministrului". Premierul Florin Citu va oferi explicatii in Parlament despre bugetul pe 2021

Proiectul bugetului de stat pe 2021 a fost adoptat in Guvern si urmeaza ca in aceasta saptamana sa intre in dezbaterea parlamentului, dupa ce va fi stabilit un calendar.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a afirmat duminica, intr-o emisiune, ca partidul va depune motiune de cenzura in situatia in care amendamentele depuse de social-democrati la legea bugetului de stat nu vor fi adoptate la dezbaterile din Parlament. El a catalogat proiectul de buget propus de Guvern drept "o tampenie"."Nu poti sa ai crestere economica cand ai austeritate si tai tot. Noi venim cu aceste amendamente poate in ultima clipa acest guvern isi da seama ca proiectul de buget cu taieri si cu austeritate e o tampenie", a afimat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3.Intrebat daca PSD va depune o motiune de cenzura in cazul in care nu ii vor fi votate amendamentele, Ciolacu a raspuns afirmativ."Categoric ca depunem motiune, dar am si spus este prima motiune simpla pe care am depus-o, si deja am avut patru voturi in plus in afara de grupurile parlamentare PSD si AUR . Este pentru prima oara. Eu nu-mi aduc aminte ca doar la doua luni de la alegeri deja patru voturi sa fie in plus fata de ce avem ca opozitie . Avem o sesiune parlamentara unde vom veni, categoric, cu o motiune de cenzura", a adaugat Marcel Ciolacu.