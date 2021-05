Florin Citu, regrete privind incapacitatea Romaniei de a avea un vaccin propriu: "Era bine sa fi avut. Macar sa putem sa il producem"

"Nu numaidecat un vaccin propriu, ci macar sa putem sa il producem. Nu numai Romania, ci toata Europa. Era bine sa fi avut, pentru ca BioNTech e o companie europeana, e adevarat, dar Pfizer, Moderna, AstraZeneca sunt companii din afara Uniunii Europene si s-au vazut cateva sincope.Cred ca cu totii am invatat si cred ca prin acest PNRR, care inseamna si rezilienta, ceea ce inseamna ca poti sa te redresezi imediat dupa un soc negativ, sa ne gandim cum am putea sustine Start-up-urile si companiile in Uniunea Europeana. Eu m-as uita si la sectorul privat din Romania. In ceea ce priveste productia de vaccinuri sau posibilitatea de a avea in Romania - macar sa facem o parte din productia de vaccin.Avem 11 companii pe care le-am pus pe lista pentru Comisia Europeana, dar eu cred ca trebuie sa ne uitam cum sa sustinem Start-up-urile in Romania, care sa creasca si sa se dezvolte", a explicat Florin Citu , intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Gura Humorului, judetul Suceava.