Florin Iordache a castigat sefia pe viata a Consiliului Legislativ. Augustin Zegrean a fost votat doar de 41 de parlamentari

"Zegrean a avut o cariera profesionala ireprosabila"

Propunerea PSD

Camera Deputatilor si Senatul au votat in plenul reunit ca Florin Iordache sa fie presedinte al Consiliului Legislativ. Au fost 185 de voturi "pentru" si 42 de voturi "impotriva" la Florin Iordache. Ionut Duli Mazalu, propus de USR a avut doua voturi "pentru" si 226 de voturi contra, iar Augustin Zegrean, propus de PNL a avut 41 de voturi "pentru" si 187 de voturi "contra".Pentru functia de presedinte Sectia de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ a fost votat George Edward Dirca, senator USR.Stirea initiala:Functia de presedinte a Consiliului Legislativ este votata de catre deputati si senatori marti, 20 octombrie, in Parlament. Lupta se da intre deputatul PSD , Florin Iordache si fostul judecator CCR , Augustin Zegrean. Votul parlamentarilor este secret, cu buletine de vot.Au fost depuse 3 candidaturi pentru sefia Consiliului Legislativ. Cei trei candidati care incearca sa obtina functia sunt deputatul PSD, Florin Iordache, fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean si Ionut Duli Mazalu, actualul secretar al Consiliului Legislativ.Liderul grupului USR din Camera Deputatilor, Catalin Drula, a pledat pentru un "proces asezat" de numire la sefia Consiliului Legislativ care sa se deruleze in Parlamentul care urmeaza sa fie ales si a subliniat ca aceasta institutie "nu trebuie sa fie o destinatie pentru oameni care au o istorie in justitie nefasta", relateaza Agerpres. "Ca si in cazul celor de la ANCOM si a celorlalte numiri facute in Parlament pe repede inainte, netransparent, care e graba? De ce nu facem un proces asezat in care sa cautam cei mai buni profesionisti pentru aceste functii? Consiliul Legislativ nu trebuie sa fie o destinatie pentru oameni care au o istorie in justitie nefasta si am facut un apel ca toate aceste numiri sa ramana pentru urmatorul Parlament, care, cu legitimitatea primita de la cetateni, ca urmare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie, le poate face pe toate. Nimic nu crapa pana atunci. Noi ne-am opus la acest calendar accelerat si credem ca mai mult timp inseamna oportunitatea de a gasi oamenii cei mai potriviti pentru aceste functii", a afirmat, marti, Drula, in plenul reunit al Parlamentului in care se voteaza numirea presedintelui Consiliului Legislativ.Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a ca PNL il sprijina pe Augustin Zegrean."Grupul PNL din Camera Deputatilor si Senat il sustine pentru sefia Consiliului Legislativ pe fostul presedinte al Curtii Constitutionale, domnul Augustin Zegrean, o persoana integra, competenta, o persoana care da dovada de foarte mult profesionalism, o persoana care, potrivit foarte multor romani, a stiut sa tina o linie de echilibru pentru Curtea Constitutionala a Romaniei.Cred ca asupra domnului judecator Augustin Zegrean nu poate sa cada niciun fel de umbra. Domnul Zegrean a avut o cariera profesionala ireprosabila, a ocupat functia de presedinte al CCR, nu a fost implicat in episoade neplacute ale justitiei, n-are nicio legatura cu Ordonanta 13, cu recursul compensatoriu sau cu mutilarea Codului penal si a Codului de procedura", a declarat Roman in plenul reunit al Parlamentului, citat de Digi 24. In cazul fostului ministru al Justitiei, Florin Iordache, PSD incearca sa il impuna la sefia Consiliului Legislativ ca recompensa a partidului pentru retragerea sa de pe listele pentru parlamentare, potrivit Digi24 Consiliul Legislativ este o institutie importanta pentru procesul legislativ . Angajatii de aici avizeaza toate legile depuse la Parlament astfel incat sa reglementarile sa nu se suprapuna, sa nu contrazica prevederi din alte legi sau sa nu intre in contradictie cu Constitutia. Asa se mentine un cadru legislativ cat de cat coerent.In conducerea Consiliului Legislativ au ajuns si fostul judecator CCR, Toni Grebla si fostul secretar de stat din Ministerul Justitiei, Mariana Mot.Citeste si: PNL l-a propus pe Augustin Zegrean pentru sefia Consiliului Legislativ. Fostul presedinte al Curtii Constitutionale il va avea contracandidat pe Florin Iordache