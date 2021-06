Florin Roman: Foarte multi din zona rurala fac multi copii si alocatiile nu se duc in educatia acestora, ci in zona consumului de alcool si tutun

"Vin din Romania reala si va confirm ca ceea ce spuneti dumneavoastra, aceste suspiciuni, exista in special in zona rurala, unde saptamana trecuta discutam, de exemplu, cu un crescator de animale care imi spunea ca nu ii mai vine nimeni la munca, desi pentru zona rurala oferea un salariu bunicel, cazare si produse, doua mese pe zi, pentru ca foarte multi din zona rurala, in special din categoriile vulnerabile, apeleaza la acest procedeu de care vorbiti dumneavoastra, fac multi copii si sigur ca alocatia devine principala forma de sursa de venit a familiei, care nu se duce in educatia copilului, ci se duce de foarte multe ori - sigur, nu trebuie sa generalizam, dar vedem, daca mergem in zona acelor carciumi din sate, care sunt binecunoscute de localnici, ca multi dintre cei care beneficiaza de aceste avantaje, care ar trebui sa mearga strict spre copii, ajung in zona consumului de alcool si tutun sau asa mai departe", a declarat Florin Roman, luni eara, la B 1 TV.Potrivit acestuia, "ceea ce a vrut Uniunea Europeana este o chestie foarte clara si buna"."In momentul in care dai acele tichete de alimente, de calatorie, de imbracaminte, atunci iti atingi scopul principal al actiunii, in sensul ca acele lucruri ajung la copii", a adaugat liberalul, precizand ca lucreaza cu Violeta Alexandru la un proiect in acest sens."In ceea ce priveste alocatiile, eu le-am oferit colegilor mei o solutie pentru plata alocatiilor, pentru ca orice parinte stie ca banii nu ajung niciodata pentru cresterea unui copil, pentru ca nevoile sunt foarte, foarte mari. Imi pare foarte rau, o spun si la dumnevoastra, am spus-o si in interior, nu este problema Guvernului, este problema Parlamentului, pentru ca aceasta crestere a alocatiilor, a pensiilor, a salariilor din sectorul public vine din zona parlamentara", a mai afirmat Florin Roman.