Florin Roman, după ce Orban a spus că nu și-a pus prietenii în funcții: ”Total fals! Unii au ajuns miniștri”

Declarațiile lui Ludovic Orban

Florin Roman a scris pe Facebook că este ”total fals” și că ”unii au ajuns chiar miniștri în cabinetul Orban pe baza apartenenței la gașca domniei sale”. În plus, a spus că singurul criteriu pentru alegerea acestora a fost ”loialitatea”.„Mă uit şi mă minunez când văd declaraţiile domnului Ludovic Orban de la Satu Mare. Cică el nu a făcut numiri pe criterii de prietenie sau gaşcă ! Total fals! Unii au ajuns chiar miniştri în cabinetul Orban pe baza apartenenţei la gaşca domniei sale.Nici unul din secretarii de stat din guvernul liberal pe care l-a condus, cu doar câteva mici excepţii, nu a trecut prin votul forurilor statutare ale PNL! Singurul criteriu folosit a fost loialitatea faţă de un om! Să nu mai vorbim de numirile de la Secretariatul general al guvernului, Corpul de control al premierului sau Cancelaria premierului, unde a contat exclusiv gaşca, domnule Orban!”, a scris Roman, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.Florin Roman a adăugat că în mandatul lui Orban nu a avut loc ”o depesedizare a administrației centrale și locale”, cu excepția schimbării miniștrilor.”Aşa s-a întâmplat şi în cazul multor alte instituţii, unde meritocraţia a fost înlocuită cu apartenenţa la gaşca domnului Orban. Poate va amintiţi episodul cu “animalul politic”, care ne-a costat mult în campanie . Şi multe altele de acest gen. Niciodată, în mandatul său nu a avut loc o depesedizare a administraţiei centrale şi locale, cu excepţia schimbării miniştrilor. Iar cine nu crede să se uite prin judeţe, unde directorii PSD tronează în funcţiile de conducere de la nivel local. Şi în ministere şi agenţii, unde e plin de social-democraţi!”, a mai adăugat Florin Roman.”În ceea ce priveşte organizarea internă a partidului, ştiţi foarte bine despre mine că sunt un democrat, că pentru mine nu există delict de opinie . Totdeauna am încurajat exprimarea opiniilor - sigur, într-un mod civilizat, într-un cadru statutar şi, evident, cu bună intenţie de a contribui la deciziile corecte şi potrivite ale Partidului Naţional Liberal.Cred că sunt primul preşedinte de partid în 31 de ani care, atunci când a fost în situaţia de a desemna reprezentanţi pe funcţii de demnitate publică, atunci când partidul a ajuns la guvernare, nu am numit oameni numai dintre prieteni sau dintre cunoscuţii găştii”, a declarat Orban sâmbătă.