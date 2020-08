Florin Roman cere presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului sa aprobe revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului

"In data de 22.06.2020, liderii de grup de la Camera Deputatilor si Senat ai PNL, Daniel Fenechiu si subsemnatul am depus cererea de revocare din functia de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber , despre care noi spunem ca nu mai este demult Avocatul Poporului , este Avocatul celor de la PSD si ALDE . Am asteptat sa repartizati aceasta solicitare catre comisiile juridice si bineinteles nu ati facut acest lucru. La ora actuala ni s-a spus ca nici nu au primit si prin urmare nu pot sa dea raport pe aceasta cerere de revocare.Am rugamintea catre cei doi presedinti ai Camerei si Senatului sa solicite comisiilor juridice sa se reuneasca si sa ia in considerare solicitarea noastra de revocare a Avocatului Poporului. Dle Ciolacu, dle Cazanciuc, va adresez respectuos aceasta solicitare si va reamintesc ca impreuna cu prietenii dvs de la CCR , peste 5.000 de persoane au iesit din spital si Guvernul nu a avut instrumentele necesare controlarii epidemiei", a afirmat Florin Roman de la tribuna plenului Camerei.Anterior Marcel Ciolacu a anuntat ca din totalul de 465 de senatori si deputati si-au inregistrat prezenta 137, pana la momentul transmiterii acestei stiri.Premierul Ludovic Orban va prezent in plenul reunit de miercuri raportul cu masurile pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in contextul alegerilor locale si deschiderii anului scolar.