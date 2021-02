Florin Roman, despre revocarea lui Renate Weber: Simplu ca buna ziua, dar se pare ca unii vor sa orbecaim prin ceata

"L-am auzit pe domnul Ludovic Orban spunand ca trebuie inceputa procedura de revocare a doamnei Renate Weber . Eu spun ca ea doar trebuie finalizata. Am inceput procedura de revocare anul trecut, cand am depus solicitarea de revocare. Acum trebuie sa terminam ce am inceput: schimbarea doamnei Renate Weber", a scris, sambata seara, pe Facebook , Florin Roman.Acesta afirma ca procedura poate fi realizata "simplu ca buna ziua"."Se convoaca cele doua comisii juridice de catre Birourile Permanente reunite si se da un vot pe cererea de revocare pe care DEJA am inaintat-o, ca deputat liberal. Se respinge raportul de activitate. Apoi, in aceeasi zi, presedintii Camerei Deputatilor si a Senatului convoaca plenul reunit si se voteaza raportul de revocare a lui Renate Weber! Simplu ca buna ziua, dar se pare ca unii vor sa orbecaim prin ceata...iar prima ocazie ar fi saptamana viitoare", a mai scris Roman."Sa vedem acum...cine este sincer cu adevarat si cine nu?", a mai adaugat Roman, precizand din nou ca a depus saptamana trecuta solicitarea de a se vota cererea de revocare.Liderul PNL , Ludovic Orban a declarat sambata ca "trebuie demarata procedura de revocare si desemnare a unui nou Avocat al Poporului".