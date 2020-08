Florin Roman, dupa ce Ciolacu a acuzat PNL de tunuri: "Adrian Nastase al cui presedinte a fost? Dar Liviu Dragnea al cui presedinte a fost?"

"V-am auzit vorbind de tunuri. Chiar asa? Voi vorbiti de tunuri, stimati colegi? E adevarat, am citit si eu raportul Curtii de Conturi, sunt 165 de pagini. Cred ca unui lider PSD ii e greu sa citeasca 165 de pagini si nu vreau sa se supere nimeni dar daca ma gandesc de la Dancila incoace e greu cu cititul. Nu cred ca ati citit acel raport cap-coada", a afirmat Florin Roman.El crede ca romanii pun sinonim intre PSD si hotie si a reamintit ca doi fosti lideri social-democrati, Adrian Nastase si Liviu Dragnea, au fost condamnati la inchisoare."Oamenii care au avut hotia in sange nu si-o pot scoate in veci. Cand aud ca vorbiti de hotie va rog frumos intrebati-i pe romani si o sa vedeti ca pun sinomin intre PSD si hotie. Vorbiti de puscarie. Serios? Adrian Nastase al cui presedinte a fost? Dar Liviu Dragnea al cui presedinte a fost? Al dumneavoastra, stimati colegi. Cei care v-au condus au ajuns in puscarie si domnule Ciolacu nu vorbiti de funie in casa spanzuratului sau nu sapati groapa altuia ca, spune un vechi proverb, s-ar putea sa picati dumneavoastra in ea", a mai afirmat deputatul Florin Roman."V-au interesat doar alegerile, furturile si cat mai multe functii pentru rude si clientela din partid , dar pentru romani nimic", a acuzat, mierucri, in Parlament, Marcel Ciolacu.