Florin Roman, intepaturi pentru Ludovic Orban: A furat startul in momentul in care si-a anuntat candidatura la Congres

Intrebat, la RFI, daca si-ar dori ca Florin Citu sa candideze la presedintia partidului, la Congresul PNL din toamna, Florin Roman a raspuns: "Da, imi doresc sa existe competitie, imi doresc sa fie cat mai multi candidati la presedintia partidului. Eu cred ca Florin Citu isi va depune candidatura si cred ca e bine sa avem competitie la varful partidului, pentru ca noi nu suntem PSD , unde, de regula, se vine cu un candidat unic".Roman a evitat sa spuna clar daca l-ar sustine pe Florin Citu la presedintia PNL."Cred ca Ludovic Orban a furat startul in momentul in care si-a anuntat candidatura. Conform Statutului PNL, candidaturile sunt anuntate in momentul declansarii procedurilor pentru alegerile interne. Eu nu vreau sa fur startul si probabil ca nici Florin Citu nu a vrut sa fure startul. Vom face toate aceste lucruri conform Statutului", a afirmat el.