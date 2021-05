Florin Roman, mesaj ironic vizavi de Orban inaintea congresului: PNL are nevoie de un suflu nou; Pana si retrograzii din PSD s-au lepadat de Nastase si Dragnea

"Vom avea competitie in PNL, iar asta e un lucru bun. Chiar daca cineva si-ar fi dorit sa fie candidat unic. Sindromul Ceausescu mai bantuie inca si ultimii mohicani, ai unei generatii de politicieni fara scrupule! Va fi o competitie in care lupta se da intre trecut si viitor, intre dezamagire si speranta. Pentru ca va fi o lupta! Pe care nu si-au dorit-o liberalii ce iubesc cu adevarat partidul, ci cei care vorbesc public de democratie , apoi pun mana pe telefon si isi ameninta colegii. Lucrurile sunt simple: pana si retrograzii din PSD s-au lepadat de Nastase si Dragnea. Iar PNL are nevoie de un suflu nou in 2024!", afirma Florin Roman, duminica, intr-o postare pe Facebook In continuare, el vorbeste despre "suferinte si tradari"."Cat despre suferinte si tradari vom avea timp sa mai vorbim. In interiorul partidului! La fel si despre costurile unor blaturi personale, care au dat castig de cauza doar unor liberali, ce se dau azi victime si indraznesc sa vorbeasca in numele intregului PNL. In timp ce isi puneau tuterii in functii si ii pastrau de pesedisti si aldisti, in opozitie ... dar la guvernare! In timp ce dadeau orice la noii parteneri de guvernare, pentru a scapa de liberali cu incredere, ca fostul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru . In timp ce primarii erau tradati, prin cedarea tuturor asilor din structura guvernului, necesari in dezvoltare locala. Un PNL fara oameni ca Emil Boc Dan Motreanu , presedinti de CJ sau primari, si multi altii, liberali de rand care nu s-au inclinat in fata PSD este ca un PNL fara aer. Asa ca, cel putin eu, ma uit cu incredere la viitorul PNL si la Florin Citu ! Doamne ajuta!", adauga Roman. Ludovic Orban si Florin Citu si-au anuntat candidatura la sefia PNL.