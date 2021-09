Florin Roman, despre secretari de stat și prefecţi USR PLUS care vor să rămână în funcţii: "Nu poţi fi şi la guvernare şi în opoziţie"

"Mai mulţi demnitari ai USR PLUS, fie că vorbim de secretari de stat, de prefecţi sau de demnitari din structurile administraţiei centrale, au contactat colegi de-ai noştri spunând că nu sunt de acord cu decizia de a ieşi de la guvernare luată de conducerea USR PLUS şi că ei doresc să rămână în funcţii“, a declarat deputatul liberal, Florin Roman.Acesta a mai precizat că decizia privind rămânerea în funcţii îi aparţine premierului Florin Cîţu, dar că nu poţi fi în acelaşi timp şi la guvernare şi în opoziţie."Din punctul meu de vedere, deciziile trebuie să fie pentru toată lumea, dar premierul decide dacă face demiterile. Rugămintea colegilor mei de partid este că, dacă s-a luat această decizie (plecarea USR PLUS de la guvernare - n.r.), atunci să plece toată lumea, fără niciun fel de excepţie, pentru că nu poţi fi şi la guvernare şi în opoziţie“, a spus Florin Roman.Întrebat dacă în şedinţa Biroului Permanent Naţional PNL de miercuri, 8 septembrie, există posibilitatea să se propună schimbarea lui Ludovic Orban de la şefia Camerei Deputaţilor, Florin Roman a declarat că nu ştie ce vor stabili colegii săi."Ce pot să vă spun este că eu sunt interesat de modul în care acţionăm ca partid politic, urmare a demersurilor anunţate de preşedintele Camerei Deputaţilor, deci eu mă gândesc la strategia parlamentară", a afirmat deputatul Florin Roman.