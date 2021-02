Florina Presada si-a anuntat demisia din USR. "Dubla masura, ipocrizia, lipsa de transparenta si politica de gasca au devenit emblematice pentru noul USR"

"Momentul despartirii de USR . Azi mi-am inaintat demisia din USR biroul filialei USR Sector 3. A fost o decizie pe care am luat-o cu inima grea, dar privind spre viitor. Adevarul este ca nu ma mai regasesc in aceasta constructie politica de ceva vreme, iar dupa decizia BN USR de aseara de a-l propune pe Calin Badiu ca secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii , mi-a fost clar ca expertiza mea nu mai este de folos in aceasta organizatie.Dubla masura, ipocrizia, lipsa de transparenta si politica de gasca au devenit emblematice pentru noul USR. Numirile politice pentru anumite pozitii sunt firesti si pot accepta ca cei ajunsi la putere ii vor prefera pe unii in detrimentul altora, daca au de ales intre oameni cu competente similare. Dar ce nu pot accepta este ca in urma acestor numiri sa aiba de suferit serviciul public sau ca aceste numiri sa nu tina cont deloc de competente", a scris Presada, pe pagina sa Facebook Ea isi exprima bucuria ca a facut parte "din efortul de improspatare a clasei politice romanesti" inceput in 2016 si ca a putut contribui la promovarea unor teme precum: reforma electorala, reforma administratiei publice, respectarea drepturilor omului. Pe de alta parte, ea spune ca despartirea ei de USR nu inseamna si dorinta de a se desparti de politica."Am cunoscut in USR oameni extraordinari pe care altfel nu i-as fi intalnit. Din pacate, multi dintre ei au parasit deja partidul si multi o vor mai face. Nu v-am mintit, am crezut si am actionat sincer in orice moment. Mi-a fost drag sa fiu in strada in campanii sau la evenimente cu voi si am apreciat mereu intalnirile noastre, in persoana sau online. Am beneficiat de energia data de voi, generata de credinta ca se poate si altfel.Si se poate! Inca mai cred acest lucru. Nu e timpul pierdut pentru aparitia altor noi formatiuni politice in care sa se regaseasca oameni ca mine si ca voi si care sa fie mereu si mereu factorul de progres in societate si in politica. Romania are nevoie de noi. Despartirea mea de USR nu inseamna si dorinta de a ma desparti de politica. Asa ca ramanem impreuna si iubim Romania cu ochii deschisi", a conchis Florina Persada.