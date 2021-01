Claudiu Nasui a vrut sa numeasca in Ministerul Economiei o persoana acuzata de colaborare cu Securitatea: "Mi-a fost recomandata"

Nasui a declarat la postul de televiziune Digi 24 ca stie de acuzatia de colaborare cu Securitatea a Florinei Prisecaru, adaugand ca are nevoie in minister de oameni competenti, iar Prisecaru si-ar fi demonstrat abilitatile cat timp a lucrat in Ministerul Finantelor. Ministrul Economiei a explicat ca Prisecaru i-a fost "recomandata" si nu are inca o decizie definitiva de colaborare cu Securitatea."Daca are o decize definitiva, atunci o sa regandim intreaga strategie. Dar eu am nevoie de oameni care sa poata performa", a declarat Nasui.Claudia Florina Prisecaru este fosta colaboratoare a Securitatii in perioada comunista, potrivit unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, care nu e definitiva. Ea a fost o apropiata a fostul ministru Teodorovici, potrivit HotNews.ro