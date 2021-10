Fost ministru din cabinetul Cioloș, despre strategia de la Cotroceni: "Care o fi planul președintelui să îl umilească și pe Ciucă?"

Fostul ministru al Justiției din cabinetul Cioloș, Raluca Prună, a criticat rolul premierului demis Florin Cîțu la negocierile pentru formarea noului guvern Ciucă, susținând că fostul general al armatei a acceptat un rol înjositor în strategia liberalilor și a șefului statului de a guverna fără USR.

Raluca Prună e de părere că întreaga situație inconfortabilă în care este pus premierul desemnat, Nicolae Ciucă, este instrumentată direct de la Cotroceni.

"Deja vu. Un fel de Dragnea și Grindeanu/Dăncilă.

Care e rolul lui Cîțu în povestea asta cu formarea guvernului? Niciunul, un loser în delir lăsat în pace în mod dubios de întâi stătători consiliați de etern atârnători. Păcat că în porcăria asta e atras gen. în rezervă Ciucă. Care e pus într-o situație extrem de inconfortabilă. Nu îmi dau seama care o fi planul Președintelui să îl umilească și pe Ciucă. Am înțeles cu USR, a devenit o obsesie clinică. Planul pare a fi dadaist, cu desfășurare as we go.

Păziți-va singuri, vaccinați-vă, aveți grijă de voi. Statul e eșuat, capturat chiar de Cîțu&co, iar salvarea este individuală.

