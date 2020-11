Fosta iubita a Principelui Nicolae, printre consilierii personali ai lui Allen Coliban la Primaria Brasov. Ce atributii are Nicoleta Cirjan

Nicoleta Cirjan

Pana in momentul de fata, Coliban a desemnat patru consilieri care sa-l ajute in administrarea edilitara a orasului Brasov.Este vorba despre, cunoscuta si pentru relatia cu Principele Nicolae, care va fi responsabila in managementul comunicarii.Un alt nume cunoscut de pe lista consilierilor personali ai primarului este fostul politist, care este si socrul politistului Marian Godina . Dascalu il va consilia pe primar in probleme care vizeaza ordinea publica.Ceilalti doi consilieri deja angajati,si, vor avea responsabilitati in domeniul culturii.Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban a numit-o pedrept consilier in managementul comunicarii. Ea asigura consiliere de specialitate cu privire la reforma si reorganizarea activitatilor de comunicare si promovare din cadrul Primariei Municipiului Brasov si a institutiilor subodonate Consiliului Local.Potrivit CV-ului public, Nicoleta Cirjan are experienta in relatii publice, comunicare si marketing. A obtinut licenta la Facultatea de Comunicare si relatii publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (S.N.S.P.A.) din Bucuresti, un master obtinut in marketing si comunicare in afaceri la Academia de Studii Economice (A.S.E.) din Bucuresti si a absolvit Scoala de comunicare si marketing IAA din Bucuresti.Cirjan a lucrat in departamentul de marketing si comunicare la Kanal D, in departamentul de vanzari si marketing la TVR, in departamentul de strangere se fonduri in cadrul ONG -ului Green Revolution si in departartamentul de management la compania Edu Parenting. Este membru fondator si presedinte al Asociatiei Maioni din Brasov, infiintata in anul 2014.De asemenea, Cirjan s-a ocupat de campania electorala a primarului ales al Brasovului, Allen Coliban.Nicoleta Cirjan este cunoscuta si pentru relatia pe care a avut-o cu fostul principe Nicolae in anul 2015, in urma careia a rezultat un copil. Nicolae a contestat timp de peste 3 ani de zile ca ar fi tatal fetitei Iris Anna. Dupa lungi insistente, Nicolae a acceptat sa faca un test ADN, care a demonstrat ca este tatal fetitei Nicoletei Cirjan. Relatia extraconjugala a Princepului Nicolae a stat la baza deciziei Casei Regale a Romaniei de a-i retrage titlul nobiliar. Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban l-a numit pe fostul politist, in varsta de 54 de ani, drept consilier in probleme ce vizeaza ordinea publica din municipiul Brasov. Potrivit fisei postului, Dascalu monitorizeaza activitatea desfasurata de Politia Locala Brasov, solicita rapoarte, analize sau informatii, cu respectarea legii, pe care le transmite Primarului Municipiului Brasov sau Consiliului Local.Radu Dascalu a urmat cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu. Ulterior, s-a specializat pe criminalistica in cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti.Radu Dascalu este socrul cunoscutului politist Marian Godina. In acelasi timp, Radu Dascalu este fostul sef al Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Brasov, avand o experienta de 23 de ani si fiind unul dintre cei mai respectati politisti care au lucrat vreodata la acest inspectorat de politie.In prezent, este evaluator-sef in sisteme de management al calitatii si evaluator tehnic pentru laboratoare de expertiza criminalistica in cadrul Organismului National de Acreditare din Romania - RENAR."Am toata increderea in experienta dnului Radu Dascalu si in viziunea lui despre cum ar trebui sa functioneze Politia Locala, astfel incat sa fie un partener de baza al institutiilor administrative locale, dar si al cetatenilor", a scris Colliban pe pagina sa de Facebook. Allen Coliban l-a desemnat peconsilier pentru asigurarea interimatului managementului Filarmonicii Brasov.Dragos Dimitriu este specializat in management cultural. A absolvit cursurile Universitatii de Muzica si Arte Performante din Viena si are un master obtinut la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (S.N.S.P.A.) din Bucuresti.Dragos Dimitriu este muzician si are o experienta de 7 ani in functii de manangement/conducere.El este co-organizator al Festivalului Croat de Muzica din Viena, fondator si director al agentiei de impresariat Aegeria Artist Management din Viena, director al Orchestrei si presedinte-fondator al asociatiei pentru promovarea culturii Ton Der Jugend din Viena, fondator si director al Transilvania International Piano Competition din Brasov si director artistic in cadrul festivalului TAMTAM, Brasov.Primarul Allen Coliban l-a desemnat pedrept consilier responsabil de strategia culturala a Brasovului. El va asigura consiliere de specialitate cu privire la reforma si reorganizarea institutiilor de cultura.Horia Mihail a studiat pianul in cadrul Academiei de Muzica de la Bucuresti, apoi a urmat cursurile Universitatii din Illions, unde si-a obtinut licenta si masterul. Si-a continuat studiile in cadrul programului Artist Diploma la Boston University, devenind apoi profesor in cadrul aceleiasi institutii.Dupa ce a revenit in Romania, pianistul a fost pentru o perioada profesor asociat la Universitatea Transilvania din Brasov.In prezent, Horia Mihail este Solist Concertist al Orchestrelor si Corurilor Radio in Bucuresti si al Filarmonicii Brasov, dar si director artistic al Filarmonicii BrasovTotodata, Horia Mihail este fondatorul si directorul general al Festivalului TAMTAM din Brasov."Pianistul brasovean Horia Mihail este unul dintre cei mai apreciati si activi muzicieni romani ai momentului. A debutat la varsta de 10 ani, la Brasov, interpretand Concertul in Re major de J. Haydn. De atunci, a concertat de peste 1000 de ori cu majoritatea orchestrelor simfonice din Romania, inclusiv cu Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti si cu Orchestra Nationala Radio. Cariera sa artistica cuprinde peste doua mii de aparitii pe mari scene ale lumii, pianistul sustinand concerte si recitaluri solo sau de muzica de camera in 27 de tari pe 5 continente", a scris Allen Coliban pe pagina sa de Facebook.