Fostul distribuitor de sucuri Mr Pink in Romania, contract de aproape doua milioane de euro de la administratia Firea

In 30 septembrie 2020, ASSMB a acordat, prin negociere fara publicare prealabila, un contract de aproape doua milioane de euro firmei Eco Green Light. In schimbul acestor bani, firma se angaja sa faca "lucrari de reparatii curente la Pavilionul E din cadrul Spitalului Clinic Colentina".Cei exact 8.056.438,16 lei pe care firma ii are de primit pentru renovarea de la Colentina se adauga altor aproape doua milioane de lei din alte contracte cu fosta administratie locala din Bucuresti obtinute in ultimii trei ani. Conform platformei Confidas, consultata de jurnalistii Ziare.com pentru realizarea acestui material de presa, Eco Green Light a avut in 2018 contracte cu ADP Sector 1 si Scoala I. G. Duca in valoare totala de 1.3 milioane de lei, cu Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic in valoare de aproape 400.000 de lei in 2017. Alti peste 110.000 de lei l-au fost platiti in 2019 de catre SC Amenajare Edilitara si Salubrizare in 2019.Conform datelor de la Registrul Comertului, firma este controlata astazi de un bucurestean pe nume Mihai Adrian Sarca. Acesta a preluat-o la inceputul anului 2020, dupa ce sotii Liviu-Cristian si Maria Claudia Ilie au renuntat pe rand la partile sociale in favoarea lui.Eco Green Light este astazi la al treilea nume, dupa ce s-a numit mai intai Silver Consult Vision si apoi Mr Pink Beverages.Ziare.com a incercat sa contacteze firma Eco Green Light SRL, dar nu a raspuns nimeni la singurul numar de telefon cunoscut.