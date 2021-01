Costel Alexe il acuza pe fostul sef al Consiliului Judetean Iasi ca a furat pagina de Facebook a institutiei. Maricel Popa: "Nu era folosita de cateva luni"

De ce si-a luat fostul sef al Iasului pagina de Facebook inapoi

Costel Alexe: "Maricel Popa nu accepta infrangerea si a FURAT pagina de Facebook"

Anuntul conform caruia Consiliul Judetean Iasi are o noua pagina de Facebook a fost facut pe contul de socializare al lui Maricel Popa."Activitatea administrativa a Consiliului Judetean Iasi a fost transferata de reprezentantii institutiei, inca de la sfarsitul anului trecut, pe pagina oficiala de Facebook Consiliul Judetean Iasi - County Council", se arata in anunt.De altfel, cei care au apreciat pagina CJ Iasi au primit notificare potrivit careia pagina si-a schimbat numele in Maricel Popa.Contactat de Ziare.com, Maricel Popa a spus ca pagina respectiva ramasese neutilizata. "Pagina respectiva, pe care am facut-o eu in anul 2017 nu a mai fost folosita din luna octombrie. Cand a venit presedintele nou, si-a facut pagina lui de Facebook si aici a ramas goala. De patru luni de zile nu s-a mai postat nimic. Eu sunt la Comisia de Administratie Publica si acolo voi pune toata legislatia, tot ce tine de de administratie", a precizat Marciel Popa.Senatorul spune ca actuala conducere a Consiliului Judetean a ales sa isi faca alta pagina pentru ca: "a fost facuta de Popa. Orice proiect care a fost facut de mine a trebuit sa-l inchida sau sa-l denigreze.Eu nu am cerut nicodata pagina, dar era pacat sa ramana asa neutilizata".Pagina preluata de senatorul Maricel Popa are in prezent peste 18.000 de urmaritori, in timp ce noua pagina a Consiliului Judetean are sub 1000 de urmaritori.Actualul presedinte al Consiliului Judetean, Costel Alexe, nu a raspuns mesajelor Ziare.com pana la ora transmiterii acestei stiri.In schimb a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il acuza pe Maricel Popa pentru acest gest." Maricel Popa nu accepta infrangerea si continua prin toate mijloacele sa impiedice buna desfasurare a activitatii Consiliului Judetean Iasi. Mai nou, acest individ asupra caruia am atras in mai multe randuri atentia cu privire la incapacitatea sa de a administra activitatea Consiliului Judetean Iasi, a FURAT astazi pagina de Facebook a Consiliului Judetean Iasi", a scris Costel Alexe pe pagina sa de Facebook.Actualul sef al judetului Iasi a mai precizat ca "nu este posibil ca o pagina oficiala, a unei institutii publice sa fie administrata pe "persoana fizica" de un angajat cu contract pe perioada determinata, despre care PNL Iasi a atras atentia in mai multe randuri ca lucra la promovarea PSD Iasi, utilizand resursele si timpul CJ Iasi"."Astazi furtul a fost desavarsit prin modificarea numelui paginii din "Consiliul Judetean Iasi" in "Senator Maricel Popa".Adresa de web, adresa fizica, numarul de telefon, precum si alte informatii cu scop de identificare au ramas cele ale Consiliului Judetean. Astfel, pe langa furtul evident de imagine se incearca si inducerea in eroare a iesenilor cu privire la datele de contact ale vremelnicului senator sau chiar cele ale CJ Iasi.Somez pe aceasta cale predarea paginii catre titularul de drept - Institutia Consiliul Judetean Iasi - si incetarea acestor actiuni premeditate de incercare a blocarii activitatii CJ. In acelasi timp, in cazul in care pagina nu va fi predata titularului de drept vom depune o plangere pentru furt si vom deschide si o actiune in instanta, inedita ce-i drept, dar totusi de o gravitate reala", a precizat Alexe pe pagina de Facebook.Citeste si: