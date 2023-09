Frattini sare in apararea romanilor din Italia

Comisarul UE pentru Justitie si Afaceri Interne, Franco Frattini, sare in apararea romanilor imigranti. El avertizeaza Italia, intr-un interviu pentru "Il Sole 24 Ore", ca nu poate considera toti imigrantii romani drept infractori.

"Vreau sa fie foarte clar. Comisia Europeana si guvernele nationale nu pot considera un alt stat membru UE drept factor al infractionalitatii. Romanii sunt o comunitate numeroasa in Italia. Sunt romani care muncesc si sunt integrati si altii care comit infractiuni, care erau infractori si in tara de origine si care au profitat de aderarea Romaniei la UE pentru a veni in Italia. In niciun caz nu poate fi pus semn de egalitate intre romani si infractori", a subliniat comisarul Frattini.

El a criticat guvernul italian ca a ridicat toate restrictiile impuse statelor devenite noi membre ale Uniunii Europene. Daca Executivul Prodi nu facea asta, Italia ar fi putut impiedica venirea necontrolata a imigrantilor romani.

"Guvernul Prodi a actionat pe fondul emotiilor create de crima din Tor di Quinto (Roma), dar decretul privind expulzarea cetatenilor comunitari, adoptat in regim de urgenta, nu va fi suficient pentru a limita riscul infractiunilor comise de romani. Va fi nevoie si de alte masuri, inclusiv de o baza a datelor ADN", a explicat comisarul pentru Justitie.