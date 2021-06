Scandal la USR-PLUS Braila. Mai multi membri acuza ca alegerile pentru sefia filialei au fost fraudate prin metoda "Autobuzul"

Replica lui Catalin Stancu: Hotul striga hotul. Postolache si-a transferat mama si sotia la PLUS Braila

Concret, una dintre taberele din USR-PLUS Braila il acuza pe prefectul judetului, Nicolae Ciocan, ca a fost ales presedinte al filialei locale cu ajutorul metodei "Autobuzul", adica ar fi inscris in partid zeci de membri noi, cu o luna inainte de alegeri. Acesta este sustinut de Catalin Stancu, presedintele Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) si presedinte al filialei judetene USR Braila, arata presa locala. Cei doi sunt acuzati de cealalta tabara, in mare parte membri PLUS impreuna cu primarul USR al comunei Maxineni Ionut Postolache, ca au fraudat alegerile."In acest scop au mobilizat un numar impresionant de persoane care au devenit membri USR in urma cu doar o luna si care, cu siguranta, de maine nu vor mai fi membri USR, au dus la perfectiune metoda "autobuzul" si au facut tot posibilul ca oamenii mobilizati de ei la vot sa vina cu instructiuni precise si clare, de a vota doar membrii vechiului USR si, in niciun caz, vreun membru din fostul partid PLUS", se arata intr-un comunicat al PLUS Braila.Membrii PLUS mai acuza si faptul ca Ionut Postolache, singurul primar USR din judet care a pierdut alegerile pentru sefia filialei, nu i-a fost permis accesul in sala pentru a vota."Premergator acestor alegeri, Catalin Stancu s-a folosit de pozitia detinuta in cadrul Biroului National al USR si de calitatea de membru in comisia de rezolvare a contestatiilor pentru a bloca accesul unor membri, din fostul PLUS, la a-si exercita dreptul de vot. Printre cei contestati de dl Stancu s-a aflat inclusiv unicul primar al USR Braila, Ionut Postolache", a mai subliniat PLUS Braila.De cealalta parte, Catalin Stancu se declara nevinovat si subliniaza ca "hotul striga hotul". Acesta il acuza pe Ionut Postolache ca la finalul anului trecut si-ar fi aratat pe Facebook sustinerea pentru diversi pesedisti."Este de notorietate faptul ca acesta (n.r. Ionut Postolache), dupa ce a fost ales primar, inainte cu cateva zile de alegerile parlamentare (n.r. decembrie 2020), a postat public pe contul sau de Facebook ca sustine la parlamentare oameni precum presedintele pesedist al Consiliului Judetean Braila. Ori, oameni asemanatori cu un lider PSD , mai gasesti doar in PSD! Implicarea mea in aceasta situatie este una singura, si anume aceea ca, dimpotriva, atunci cand am vazut contestatia, am facut demersurile sa o retragem. Primarul din Maxineni a fost liber sa voteze si sa fie ales in organizatia USR Maxineni. Din cate am inteles din procesul verbal primit de la USR Maxineni a si fost ales presedinte al filialei. Sa vina cineva sa ma acuze ca nu l-am lasat pe Postolache sa voteze este o mare minciuna, una spusa cu nesimtire", afirma Stacu, intr-o replica pentru o publicatie locala.Totodata, Stancu il acuza pe Postolache ca de fapt el ar fi fraudat alegerile si ca ar fi transferat "cel putin" 45 de persoane de la USR Maxineni la PLUS Braila, printre acestia regasindu-se "inclusiv mama si sotia"."In legatura cu acuzatia ca eu as fi folosit 'metoda autobuzul', aceasta mi se pare hilara! E chiar ca in povestea aia in care hotul era primul care striga 'hotii'. Nu as fi vrut sa intru in amanunte, insa pentru ca tot a venit vorba de Postolache, primarul din Maxineni, o sa vi-l dau tot pe el exemplu. La alegerile locale am fost in campanie la el, sa-l ajutam. Avea vreo 50 de membri in organizatie. Astazi stiti cati are? 5 (cinci). De ce numai cinci? Pentru ca i-a transferat pe toti la Municipiul Braila, inclusiv pe mama si sotia sa, inclusiv catelul si purcelul! Deci, autobuzul din Maxineni cu cel putin 45 de persoane a aterizat la Plus Braila", a conchis Stancu.