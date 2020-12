Un senator USR-PLUS ii cere ministrului Bode sa-i comunice cine a luat decizia numirii lui Laurentiu Cazan la sefia Jandarmeriei Prahova

Astfel ca, senatorul USR PLUS, Gheorghita Mindruta, ia trimis o interpelare ministerul Afacerilor Interne, Lucian Bode , in care ii cere acestuia sa raspunda la cateva intrebari. Parlamentarul este secretar al Comisiei de aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat "10 august 2018 ramane in istoria democratica a Romaniei recente una dintre cele negre zile, iar cetatenii sunt inca marcati de evenimentele petrecute acum mai bine de 2 ani. In tot acest timp, raspunsul autoritatilor cu privire la cele intamplate intarzie, iar responsabilii nu sunt trasi la raspundere in niciun fel, nici macar moral", spune Gheorghita Mindruta.In acest context, comandantul operatiunilor Jandarmeriei Bucuresti din 10 august 2018, Laurentiu Cazan, a fost numit inspector sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Prahova, in conditiile in care acesta este pus sub acuzare de catre DIICOT tocmai cu privire la faptele petrecute atunci si la represiunea Jandarmeriei in cadrul acelor evenimente.Senatorul USR PLUS solicita, in baza legii 544/2001, sa i se raspunda la mai multe intrebari.1. Cine si cand a luat decizia numirii domnului Laurentiu Cazan in functia de inspector sef?2. Cand v-a fost adusa la cunostinta dumneavoastra, in calitate de ministru, aceasta numire?3. Care sunt masurile pe care le aveti in vedere in legatura cu aceasta numire?