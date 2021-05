Dominic Fritz, dupa sase luni de mandat: "Lumea trebuie sa inteleaga ca Timisoara nu va fi Munchen peste noapte"

"Pe Facebook eu primesc foarte multe reactii pozitive, dar asta atrage si critici, unele dintre ele cu siguranta sunt cu intentii politice, noi muncim si impotriva unei armate de trolli si conturi fake.Dar exista si in randul celor care m-au sustinut o asteptare ca toate schimbarile despre care am vorbit sa se intample mai repede. Cred ca e important sa transmitem ca suntem pe un drum, un drum care va dura ani de zile, un drum de transformare, toate proiectele care acum sunt in derulare au fost gandite inainte, noi acum le punem in practica", a declarat Dominic Fritz pentru tion.ro Primarul Timisoarei sustine ca in primele luni de mandat s-a concentrat pe repararea unor greseli facute de fosta administratie."Descoperim tot felul de proiecte care nu au fost planificate asa cum ar trebui. Si asta ia timp si cred ca lumea trebuie sa inteleaga ca (n.r. Timisoara) nu va fi Munchen peste noapte. Este un drum pentru toata societatea. Pentru ca exista aceasta sintagma << vrem o tara ca afara >>, << vrem sa fie ca-n Anglia, ca-n Germania >>, adica in ceea ce priveste curatenia in spatiul public, calitatea lucrarilor publice, in ceea ce priveste calitatea spatiilor verzi, exista aceasta asteptare", a mai declarat Fritz pentru tion.ro.Edilul sustine ca "lumea trebuie sa inteleaga ca orice investitie are un anumit ciclu, adica trebuie studiu de fezabilitate, proiect tehnic, licitatie"."Deci, orice investitie gandita de administratia Fritz va intra in executie abia la anul. Pe partea de functionare, servicii publice, lucram cu contracte deja in derulare, pe care incercam sa le adaptam. Si lucram cu aceiasi oameni, suntem in proces de restructurare, de a aduce oameni noi, de a schimba mentalitati si felul de a privi lucrurile, toate aceste lucruri dureaza", a mai declarat primarul Timisoarei.