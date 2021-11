Cum se vindeau funcțiile politice în timpul guvernărilor liberale interbelice. Prețul unui post de primar în 1928

Cu toate că guvernarea Brătienilor reprezintă un moment important în istoria Partidului Național Liberal (PNL), un articol de ziar din anul 1928 vorbește despre modul în care liberalii de la acea vreme vindeau posturi administrative precum cel de primar sau prefect, contra unor sume importante de bani.

Un astfel de articol apare în numărul 105 din 20 februarie 1928 al ziarului „Dreptatea”, scos la lumină de fostul consilier prezidențial Cristian Preda. „PNL păstrează până azi cu sfințenie tradiția”, susține acesta.

Titrat „Un loc de primar costă 50.000 lei un loc de prefect costa 200.000 lei”, articolul vorbește despre modul în care posturi administrative erau traficate sub patronajul ministrului de interne.

„La Bihor, district din România posturile administrative sunt traficate după un tarif special. „Prefect de județ” este o demnitate ce poate ocupa după vărsarea sumei prevăzute în tarif: 200.000 lei. Sunt și locuri mai ieftin: de pildă modestul post de primar se poate obține contra sumei de 50 mii lei, fără nici o altă reducere.

Locurile au fost tarifate după punga fiecăruia, astfel sunt și sărăcăioase posturi de notari comunali ce se vând cu prețul minimal de lei 7.000, deși în regiunile mai bogate un notar nu poate funcționa decât după plata sumei de 16.000 de lei”, se arată în articolul citat.

Publicația continuă apoi cu acuze la adresa lui Ion G. Duca, fost ministru de Externe în timpul guvernării lui Ion I. C. Brătianu, iar mai apoi președinte al consiliului de miniștri.

„Iată fapte ce nu s-ar fi petrecut decât pe vremea strămoșilor ministrului Duca, metode fanariote reînviate sub ocrotirea guvernului liberal, iată fapte menite să pună într-o lumină adevărată pe aceia care au confundat țara în noroiul imoralității punând în fruntea adeministrațiilor pungași calificați”, mai scrie ziarul.

În 2016, președintele de onoare al PNL Mircea Ionescu Quintus afirma că l-a cunoscut personal pe I. G. Duca si ca acesta a fost "cel mai adevarat liberal (...), un mare roman si martir al PNL".

"Tatal meu si alaturi de el si eu o vreme am avut niste relatii extraordinare cu cel mai bun si cel mai adevarat liberal din cati am cunoscut noi. Un liberal mai valoros decat Duca nu se putea inchipui in partidul nostru. Un mare liberal, un mare roman si martir al PNL. In ultimii 10-15 ani nu am lipsit niciodata la comemorarea care se facea in 29 decembrie, pe peronul Garii Sinaia (locul unde fostul premier a fost asasinat de legionari, in 1933-n.r). Asa mi-am exprimat eu pretuirea fara seama fata de acest mare roman, liberal si martir", preciza în 2016 Quintus.

Ziarul Dreptatea a apărut la scurt timp după înființarea Partidului Național Țărănesc (PNȚ) în 1926, devenind principal oficios al partidului.

