Firea, inaintea Consiliului Politic al PSD: "Daca cineva imi doreste capul eu il pun pe tipsie cu drag"

Oprisan mai ramane lider?

In ceea ce priveste municipiul Bucuresti, Firea afirma ca a fost dublat scorul de la europarlamentare, dar nu s-a agatat niciodata de functii, daca cineva doreste schimbarea ei. "Daca cineva imi doreste capul eu il pun pe tipsie cu drag", a afirmat Firea."Este normal ca dupa orice scrutin partidele politice sa-si faca propriile evaluari si analize. Cei care au castigat, bravo lor, felicitari, vor fi avansati. In legatura cu cei care au pierdut, in cazul tuturor formatiunilor politice, deci si la noi, se va face o analiza a contextului in care au pierdut, scorul pe care l-au inregistrat si tot ce s-a intamplat in campanie", a afirmat Gabriela Firea, luni, inaintea sedintei Consiliului Politic National al Partidului Social Democrat.In ceea ce priveste municipiul Bucuresti, Firea afirma ca a fost dublat rezultatul de la alegerile europarlamentare."Acum am avut un scor politic de 33% la Consiliul General si 38% la primarul general, dar nu este nicio problema, daca cineva imi doreste capul eu il pun pe tipsie cu drag. Nu m-am agatat niciodata de functii si ar fi ultimul lucru pe care l-as face", a mai afirmat Firea.Consiliul Politic National al PSD se reuneste, luni, si va decide cine mai ramane in functie ca lider de filiala, ca urmare a rezultatului obtinut la alegerile locale din 2020.Printre cei vizati de o posibila inlocuire se numara si Marian Oprisan , care conduce PSD Vrancea de trei decenii, dar care a pierdut sefia Consiliului Judetean dupa 20 de ani.Lideri de filiala din PSD ar putea fi inlocuiti dupa rezultatul obtinut la alegerile locale