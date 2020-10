Gabriela Firea: Sunt convinsa ca PNL se pregateste sa fraudeze si alegerile parlamentare

"Teama mea este ca daca nu se iau masuri, dar masuri ferme si in special am inteles ca va exista o initiativa parlamentara in sensul unei discutii oficiale cu institutiile care organizeaza alegerile, sunt convinsa ca se pregatesc sa fraudeze si alegerile parlamentare pentru ca altfel cum va explicati faptul ca desi in acest moment familia social-democrata are un procent mare de incredere in randul populatiei din Romania, totusi ei exclud votul romanilor si se gandesc deja la o posibila guvernare doar cu entitatile politice din zona de dreapta", a afirmat Gabriela Firea duminica, 25 octombrie, la Romania Tv.Firea a adaugat ca "in aceste zile isi disputa premierul, care este mai destept, care este mai frumos, dar premier care sa provina ori de la PNL , ori de la USR . Daca va castiga PSD alegerile, cum sa dea PNL-ul premierul sau cum sa dea USR-ul? Unde e democratia?".Anterior, Firea a declarat ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare, iar partidul va propune premierul, avansand trei nume pentru aceasta functie: Marcel Ciolacu Sorin Grindeanu sau Vasile Dincu.