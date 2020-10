Gabriela Firea sustine, in continuare, ca alegerile au fost fraudate: "Punem la dispozitia organelor de ancheta toate dovezile din sectiile de vot"

"Avem in Bucuresti 65.000 de voturi nule. Sa inteleg ca 65.000 de bucuresteni nu au stiut sa voteze, nu, pentru ca acele buletine de vot au fost introduse in urna si, de catre comisie , au fost declarate nule, in sensul mazgalite, viciate, puse mai multe stampile, patate, indoite. 10% dintre buletinele folosite in Bucuresti sunt nule, o cifra foarte mare", a afirmat, luni, Gabriela Firea."Eu am primit - si multumesc tuturor - 250.000 de voturi, la o distanta de 30.000 de voturi fata de candidatul Dreptei, in conditiile in care avem 1,8 milioane de alegatori in lista pentru cele 1.270 de sectii de votare. Doar 25 de voturi la fiecare sectie daca erau aranjate si, iata ca este cifra cu care ma distantez. Vom vedea", a mai afirmat primarul general in functie.Firea reclama multe probleme in legatura cu scrutinul din 27 septembrie."Multe procese verbale modificate cu carioca, plus multe cred nu dau cheia, altele care una scrie pe procesul verbal de la sectie, alta scrie pe site-ul AEP. Foarte multe vicii. Vom vedea daca cineva va fi sensibil la toate aceste erori care s-au inregistrat in aceasta perioada sau << cainii latra, caravana trece >> ", a mai declarat Firea.Aceasta a precizat ca, pentru plangerea catre Parchet, a lucrat cu avocatii care colaboreaza cu PSD Bucuresti."In legatura cu afirmatia despre colegii care se delimiteaza de demersurile mele fac o singura apreciere. Cine are ceva de spus sa spuna direct in fata si nu pe surse. Daca ne intoarcem la vremurile in care dialogam intre noi, colegi fiind, pe surse, pe anumite site-uri care oricum ne sunt ostile si care toata campania au facut contracampanie pentru noi, nu este bine. Eu nu cred ca cineva din conducerea partidului poate sa se opuna la aflarea adevarului si poate sa se opuna la respect fata de cetateni. Cred ca cineva a vrut sa bage din nou batul prin gard in ceea ce ne priveste si sa ne suparam intre noi. Nu am simtit ca sunt abandonata de colegii mei, chiar daca asta s-a incercat sa se sugereze", a mai mentionat Firea.Intrebata despre plangerea catre Parchet, Firea a afirmat: "Punem la dispozitia organelor de ancheta toate dovezile din sectiile de vot, toate procesele verbale viciate, corectate, ingrosate, cu pix, cu carioca, toate cifrele care nu ies. Nu au cum sa iasa, au fost umflate pentru contracandidatul meu. Sa se verifice si voturile nule - de ce au fost trecute la nule dupa ce au fost introduse in urna. Daca se va dori o ancheta cu adevarat se va face. Daca nu, ne vedem pe 6 decembrie la parlamentare, unde speram sa se fure mai putin".Gabriela Firea a anuntat, duminica, ca intentioneaza sa se adreseze Parchetului, pentru ca este clar ca alegerile locale din Bucuresti nu au fost corecte si legale, fiind si probe in acest sens.