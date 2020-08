Gafa premierului Orban. Acesta a vorbit despre "judetul Timisoara" in loc de judetul Timis

Declaratia lui Orban, care este si liderul PNL, a fost facuta, vineri seara, la o intalnire cu primarii si candidatii PNL din judetul Timis."Am incredere in dvs., luptati-va, pentru ca nu va luptati numai pentru orgoliul dvs de a iesi primari sau pentru dorinta dvs de a ajunge primari, ci va luptati, la urma urmei, in momentul in care ati intrat in competitia pentru functia de primar pentru a oferi o sansa comunitatii locale de dezvoltare, pentru a oferi o sansa oamenilor care traiesc in comunitatea locala pentru care candidati de a trai mai bine. Candidati pentru ca aveti capacitatea sa mobilizati resurse care sa fie puse in slujba interesului general din comunitatea locala in care candidati. Bateti-va sa castigati, pentru ca daca dvs castigati localitatea in care veti ajunge primar va avea de castigat si in mod evident sunt convins ca judetul Timisoara, in ansamblul sau, va avea de castigat din victoria lui Alin Nica la functia de presedinte al Consiliului Judetean", a afirmat Orban.