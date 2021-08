Gafele colosale făcute de politicienii români. Declarațiile care mai de care mai stupide auzite recent în spațiul public

Florin Cîțu

Florin Roman

Viorica Dăncilă

Isac Tudorache Ionel

Cel mai recent exemplu este al lui Dan Vîlceanu, noul ministru al Finanțelor, care nu a știut cât este salariul minim din România.Într-o conferință de presă susținută marți, 24 august, a fost întrebat de un jurnalist care este salariul minim pe economie în țara noastră, în condițiile în care circa 1,3 milioane de angajați din România primesc acești bani.Reporter: Aveți idee cât este salariul minim în mână?Dan Vîlceanu: Este în jur de 1.600… Și ceva.Reporter: 1.386.Dan Vîlceanu: E 2.380 cred… salariul minim. 2.000… da, 2.300 salariul minim brut. Nu are cum să fie 1.300. Dar, mă rog.Premierul României a fost întrebat în 10 august, în cadrul unei conferințe de presă, cât costă o franzelă. Acesta nu a știut să răspundă , susținând că nu consumă pâine.”Nu pot să spun. Nu mănânc pâine. Încerc să nu mănânc pâine”, a spus mai exact premierul României.Mihai Chirica, primarul Iașiului, a făcut o gafă în timpul unei conferințe de presă în 2020, când a spus ”analfabetismul să nu plece din orașul nostru, ci dimpotrivă”."Vom continua proiectele noastre, să ne dezvoltăm, să promovăm un mediu curat, să aducem cât mai multe zâmbete pe fețele copiilor noștri, să le facem un sistem educativ de prim rang, iar analfabetismul să nu plece niciodată din orașul nostru, ci dimpotrivă, să rămânem un exemplu pentru țară prin rezultatele pe care în patru ani le-am avut, an de an, stând în topurile naționale cu copiii noștri", a declarat Mihai Chirica.Florin Roman, vice-președintele PNL , a făcut o gafă la tribuna plenului, în 2020, în timpul dezbaterii unui proiect de lege care viza măsurile privind epidemia de COVID-19.”Cu ajutorul bunului Dumnezeu, să avem cât mai multe victime”, a spus Florin Roman la microfon.Viorica Dăncilă, fost premier al României și candidat la alegerile prezidențiale din 2020 , a făcut atât de multe gafe încât a rămas consacrată pentru ele.De exemplu, într-o ședință de guvern din 2018, Dăncilă a prezentat istoria crizei de imunoglobulină, pronunțând cuvântul greșit de nu mai puțin de șase ori în timpul discursului. De fiecare dată a spus "imunoglobină".Cu altă ocazie, Viorica Dăncilă a vorbit despre abordarea transparentă a liderilor europeni și i-a catalogat drept ”autiști” pe cei care dezinformează Uniunea Europeană.Se adaugă și ”orice om îi este teamă”. Liviu Dragnea , fostul lider PSD , a declarat în 2018 că anumite ONG -uri, împreună cu PNL și USR , vor să depună o plângere penală la adresa premierului. Dăncilă a fost întrebată daca îi este frica de acest lucru, răspunzând "orice om îi este teamă de o plângere penală".Citește și: Topul istoric al gafelor făcute de Viorica Dancilă, noul consilier al șefului BNR: "Orice om îi este teamă" de "imunoglobină" VIDEO Ionel Isac Tudorache, fost consilier al PSD, a crezut o glumă care circula pe internet. A distribuit o poză cu o actriță porno, Mia Khalifa, care era prezentată drept "o elevă din România care a învățat, a scris la lumânare și a luat bacul cu 10".