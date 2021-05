Topul istoric al gafelor facute de Viorica Dancila, noul consilier al sefului BNR: "Orice om ii este teama" de "imunoglobina" VIDEO

Topul gafelor facute de Viorica Dancila

1. He He

2. EURO 20 20

3. "Imunoglobina"

4. Autistii

5. Orice om ii este teama

6. Birocratie versus democratie

"A crescut preturile"

"Dorim sa ne anexam pe preventie"

"Caracterizarea cea mai buna ne-o face romanii"

"Lupt impotriva unei tari in care sa se regaseasca toti romanii"

"Sunt un om care sunt foarte corecta", sunt alte cateva greseli care au facut-o pe Viorica Dancila sa ramana in memoria romanilor.

Dancila a fost premierul Romaniei intre 29 ianuarie 2018 si 4 noiembrie 2019, perioada in care nu numai ca a facut numeroase confuzii intre termeni, dar a si fost subiectul numeroaselor glume facute pe seama greselilor ei de exprimare. Viorica Dancila a avut o intalnire cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, in 25 aprilie 2018, in biroul sau din Ierusalim. Cei doi au discutat despre imbunatatirea cooperari intre cele doua state in privinta securitatii, sanatatii si tehnologiei si au convenit asupra unei viitoare intalniri care sa aiba loc in Romania.Totusi, nu temele abordate au ajuns virale, ci momentul in care Dancila ii raspunde omologului sau israelian atunci cand acesta ii transmite ca ii face placere sa o vada."Pleasure to see you", ii spune Benjamin Netanyahu."He he", vine raspunsul Vioricai Dancila.In timpul unei sedinte de guvern din 2018, Viorica Dancila a facut referire la Campionatul European de Fotbal din anul 2020, doar ca aceasta a simtit nevoia sa pronunte intr-un mod unic, care a devenit instant viral.Viorica Dancila a prezentat intr-o sedinta de guvern din 2018 istoria crizei de imunoglobulina, pronuntand cuvantul gresit de nu mai putin de sase ori in timpul discursului. Ea a vorbit despre declansarea Mecanismului European de protectie civila si a spus de fiecare data "imunoglobina".Fragmentul incepe de la minutul 06:00.Viorica Dancila a vorbit despre abordarea transparenta a liderilor europeni si i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza Uniunea Europeana". Liviu Dragnea , fostul lider PSD , a declarat in 2018 ca anumite ONG -uri, impreuna cu PNL si USR , vor sa depuna o plangere penala la adresa premierului. Dancila a fost intrebata daca ii este frica de acest lucru, aceasta raspunzand "orice om ii este teama de o plangere penala".Secventa poate sa fie urmarita de la 00:38.In timpul unei alte sedinte de guvern, Dancila a vrut sa transmita ca urmeaza sa reduca birocratia. Totusi, nu a iesit intocmai cuvantul pe care il cauta, astfel ca a zis "putem spune pe scurt ca reducem democratia".Momentul se poate urmari de la minutul 1:00.Dancila a facut o serie lunga de greseli de exprimare in perioada in care a fost premier.