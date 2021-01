VIDEO Topul gafelor politicienilor, in 2020: parada in chiloti la TV, piruete in fata soldatilor, actrite de filme pentru adulti date exemplu

Ludovic Orban: Am discutat masuri pentru a creste riscul de infectare in spitale, a cadrelor medicale si a pacientilor

Mihai Chirica, primarul Iasului: "Analfabetismul sa nu plece din orasul nostru, ci dimpotriva"

Florin Roman: Cu ajutorul bunului Dumnezeu sa avem cat mai multe victime

USR: Cum v-ati simti daca fiica/fiul dumneavoastra s-ar casatori cu cineva care este membru sau simpatizant PSD?

Pirueta si dreapta-mprejur in fata Garzii de onoare, doua gafe executate la foc automat de subprefectul judetului Braila la ceremonia de Ziua Nationala

Un consilier PSD a distribuit o poza cu o actrita de filme pentru adulti, crezand ca-i o eleva de nota 10 la Bac

Ionut Stroe, ministrul in chiloti la TV

Ministrul "Grinda" imita gesturile premierului Orban la o conferinta de presa

Ministrul Educatiei a spus ca bancile elevilor trebuie dotate cu "pepsiglas" ca masura de protectie

Fostul premier Ludovic Orban , in prezent presedintele Camerei Deputatilor, a comis o gafa, in timp ce enumera prioritatile Guvernului in lupta cu noul coronavirus. Orban a spus ca obiectivul Exectivului este sa creasca riscul de infectare a cadrelor medicale si a pacientilor.Mihai Chirica, primarul Iasului si candidatul PNL la primarie la localele din acest an, a facut o gafa uriasa in timpul unei conferinte, dupa ce si-a depus candidatura pentru un nou mandat, relateaza Ziarul de Iasi."Vom continua proiectele noastre, sa ne dezvoltam, sa promovam un mediu curat, sa aducem cat mai multe zambete pe fetele copiilor nostri, sa le facem un sistem educativ de prim rang, iar analfabetismul sa nu plece niciodata din orasul nostru, ci dimpotriva, sa ramanem un exemplu pentru tara prin rezultatele pe care in patru ani le-am avut, an de an stand in topurile nationale cu copiii nostri", a declarat Mihai Chirica in timpul discursului sau.Liderul grupului PNL din Camera Deputatilor, Florin Roman, a facut o gafa de la tribuna plenului, in timpul dezbaterii unui proiect de lege care viza masurile privind epidemia de coronavirus. Roman a spus la microfon ca spera ca in curand "sa avem cat mai multe victime".USR-PLUS a lansat un sondaj de opinie in campania electorala in care ii intreba pe respondenti, printre altele, cum s-ar simti daca fiul ori fiica s-ar casatori cu un membru sau simpatizant PSD sau PNL. Echipa de campanie spune ca era doar un proiect al unor cercetatori din mediul academic, proiect care a fost oprit."Cum v-ati simti daca fiica/fiul dumneavoastra s-ar casatori cu cineva care este membru sau simpatizant PSD", este una dintre intrebarile sondajului de opinie. Aceeasi solicitare se refera si la situatia cu membrii sau simpatizantii PNL.Ca variante de raspuns sunt trecute "deloc confortabil", "nu prea confortabil", "oarecum confortabil", "foarte confortabil" si "nu stiu/nu raspund".Subprefectul judetului Braila, Simona Draghincescu, a comis o dubla gafa la ceremonia de Ziua Nationala, ea "executand" o "dreapta-mprejur" si apoi o pirueta in timp ce saluta garda de onoare.Inregistrarea ceremoniei a fost postata chiar de Draghincescu pe Facebook Ionel Isac Tudorache, fost consilier de la PSD, a cazut in plasa unei glume de pe internet si a distribuit o poza cu o actrita porno, Mia Khalifa, care era prezentata drept "o eleva din Romania care a invatat si scris la lumanare si care a luat bacul cu 10".Invitat la PRO X sa comenteze subiectele momentului din sport, ministrul Ionut Stroe a scapat camera dupa ce a facut o miscare brusca. Pentru cateva secunde s-a vazut ca Stroe purta imbracaminte office doar pe jumatate, avand camasa, dar nu purta pantaloni, ci avea doar boxeri.Fostul ministru al Dezvoltarii, Ion Stefan , supranumit de social-democrati "ministrul Grinda", a fost protagonistul unor scene de umor involuntar dupa ce, in cadrul unei conferinte de presa, aflandu-se in spatele premierului Ludovic Orban, ii copia acestuia aproape fiecare gest."Asa cum spuneati si dumnevoastra, sa poarte masti, sa aiba viziere sau fie bancuta dotata cu PEPSIGLAS, ca de fapt despre asta vorba", a declarat Monica Anisie , ministrul Educatiei, intr-o interventie la Antena3.CITESTE SI: FOTO-VIDEO Top 10 momente tragi-comice cu parlamentarii AUR, in prima saptamana de mandat