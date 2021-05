Garantia pentru sticlele din plastic va fi de 50 de bani. Ministrul Mediului: "Poate sa fie un venit interesant pentru copii"

"Poate sa fie un venit interesant pentru copii, care se duc dupa aceea si mananca ceva. Nu se va mai arunca sau daca cineva gaseste o sticla, cu siguranta ridica sticla si merge si o preda la o statie automata", a spus ministrul Mediului, Tanczos Barna.Conform acestuia, vor putea fi predate si sticle de plastic fara dop Dupa pornirea programului, fiecare sticla o sa aiba un marcaj care o identifica in sistem si din momentul acela se pot preda, la Digi24.Un act normativ in acest sens va fi prezentat saptamana viitoare, a completat oficialul."Intra in analiza interministeriala", a spus Barna.