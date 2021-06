Garda de Mediu, in control la Primaria Sectorului 1 si la Romprest, in urma scandalului privind ridicarea gunoaielor

Tanczos Barna a avut luni intalniri separate cu primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , cat si cu operatorul de salubritate Romprest. Tema de discutie din ambele intalniri a fost situatia colectarii, sortarii si depozitarii deseurilor populatiei din Sectorul 1 al Capitalei."Cele doua intalniri la care am participat astazi se traduc nu doar intr-un blocaj in teren, dar si intr-un blocaj in dialogul celor doua entitati. Le-am transmis tuturor participantilor ceea ce spun deja de atatea zile si anume ca legea prevede obligatii clare, fara echivoc, atat pentru autoritatea locala, cat si pentru prestatorul de servicii de salubritate. Acestia, impreuna, au obligatia sa asigure serviciile de colectare, sortare si depozitare a deseurilor pentru evitarea oricarui risc ecologic", a transmis, luni seara, ministrul Mediului.Acesta anunta ca Garda de Mediu face verificari atat la Primarie, cat si la Romprest."Garda Nationala de Mediu este in prezent in control atat la Primaria Sectorului 1, cat si la operatorul de salubritate pentru a stabili incalcari ale legislatiei si obligatiile de mediu care revin fiecarui actor in parte. Inteleg ca sunt diferende juridice intre cele doua entitati, dublate si de lipsa dialogului, insa acestea nu au voie sa se rasfranga asupra mediului si asupra populatiei platitoare pentru aceste servicii. Acestea trebuie lamurite intre cele doua entitati, dar pe fundalul unui flux continuu al colectarii, exact asa cum legea ii oblige", a mai transmis ministrul.Tanczos Barna a precizat ca cele 6 sectoare ale capitalei, impreuna cu Primaria Generala, "trebuie sa gaseasca urgent solutii pentru tratarea si depozitarea deseurilor din capitala si sa urgenteze elaborarea sistemului integrat de management al deseurilor pentru ca Bucurestiul sa nu intre intr-un impas ecologic".