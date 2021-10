Sociologul Gelu Duminică, despre discursul lui Cîțu la moțiune: „Văd doar un om politic dezechilibrat emoțional, îmbătat de propria imagine”

Sociologul Gelu Duminică a declarat marți, 5 octombrie, că discursul premierului Florin Cîțu de la dezbaterea moțiunii de cenzură face „extrem de improbabilă” guvernarea alături de USR.

Șeful guvernului a cerut scuze în fața românilor că au fost „trădați” de un partid care „s-a unit cu extremiștii”.

„Discursul PM Cîțu din Parlament face extrem de improbabilă, cel puțin pe termen scurt, orice guvernare viitoare între PNL și USR. Ioc maturitate, ioc inteligență politică pentru cel care, de mâine, în cazul în care guvernul său pică, va trebui să negocieze, în calitate de președinte de partid, o altă majoritate.

Văd doar un om politic dezechilibrat emoțional, îmbătat de propria imagine, care „dă foc cetății””, a transmis sociologul Gelu Duminică.

Premierul Florin Cîțu a lansat marți, 5 octombrie, critici dure la adresa USR PLUS în cadrul dezbaterii de la moțiunea de cenzură. Acesta a cerut scuze în fața românilor că au fost „trădați” de un partid care „s-a unit cu extremiștii”.

„Astăzi a murit moralitatea. Moțiunea PSD, cel mai mare inamic al nostru și al vostru, este susținut și votat de USR. Așa zișii reformiști s-au unit cu extremiștii. Dragi români, ați fost trădați. Vot să dea jos guvernul în care au ajuns datorită dvs. Pot fi mai josnici de atât? S-au făcut frați cu pesediștii și neo-fasciștii pentru a da jos singurul premier care i-a pus la treabă.

Sunt dezamăgit. USR joacă alba-neagra cu guvernarea. Vrea să revină la guvernare dar cu un șef mai indulgent. Cineva pus de ei, care să închidă ochii. În 30 de ani de zile nu a existat o alianță mai toxică decât cea pe care o vedem astăzi.

Oare ce câștigă USR prin faptul că aruncă România în haos? Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Am crezut că e un partid că vrea reformă. Adevărata față a USR e cea pe care o vedem azi. Am văzut-o din 2016, dar nu am dat atenție alianței USR și PSD. Socialism is strong in this one.

Poate ne lămuresc ce plan au după moțiune. PSD spune că nu vrea la guvernare. Aruncă scenariul alegerilor anticipate dat sesizau la CCR în urmă cu câteva luni alegerile anticipate. Un partid bipolar.

USR votează moțiunea de cenzură care spune despre proprii miniștri că sunt incompetenți.

Să fie clară poziția USR față de ministrul Ghinea. Un incompetent și vrea să meargă acasă. USR îl trimite pe Năsui acasă pentru incompetență.

Trebuie să-i fi demis de mult mai devreme. Am tolerat o echipă de incompetenți mai mult decât era cazul. Până la urmă și-au dat seama că nu pot și au plecat singur. Nu voi mai permite așa ceva.

USR stă lângă PSD, unde le este locul”, a spus premierul.

Discursul acestuia a fost presărat cu expresii în limba engleză.

Premierul a atacat în special USRPLUS, acuzându-i că din cauza lor România se confruntă acum cu o criză sanitară.

„USR șia bătut joc de sistemul de sănătate. Au avut bani, au avut tot ce au dorit, dar nu au pregătit valul 4. Este un atentat la sănătatea românilor, un gest criminal.

I-am văzut pe USR-iști în piață lângă AUR. Ați sabotat șansa dreptei de a avea o guvernare stabilă, ați mers alături de antisemiți și neonaziști.

Politica din România nu e despre cum să-l dați jos pe Florin Cîțu, ci despre români. Românii nu vor uita că ați plecat de la guvernare în plină criză. Azi avem 15.000 de cazuri de Covid

Românii trebuie să știe în continuare ce fel de politicieni sunteți. Și nu mă voi opri din această sarcină”, a mai spus Florin Cîțu.

„Acum voi spune câteva vorbe despre performanțele guvernului, realizate de colegii din PNL și UDMR. Am aprobat programul Anghel Saligny, am reușit aprobarea PNRR, am făcut toate eforturile pentru a ține școlile deschise, am pus România pe traiectoria de creștere chiar în pandemie, știm să menținem liniștea socială. România va avea un buget bun în 2022, un buget al dezvoltării

Nu am crescut nici o taxă, dar PIB-ul crește constant, în plină pandemie. Rambursările de TVA au crescut chiar și în pandemie. A crescut numărul locurilor de muncă.

Avem o guvernare bazată pe investiții. Asta înseamnă guvernare liberală, chiar dacă regiunea e marcată de tendințele negative din pandemie. Am fost singur în combaterea antivaccinismului. USR a fost inert, nu a făcut nimic împotriva campaniei antivacciniste.

Este o moțiune a frustrării și absursului. Kafka ar fi mândru de voi. Îi văd pe colegii din PSD că se uită în telefoane, căutați detalii despre Kafka, nu-i așa?”, a încheiat premierul.

