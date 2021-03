George Simion: AUR cere Guvernului sa achite restantele protestatarilor de la Compania Nationala a Uraniului. "Suntem singurii care vin sa ia apararea acestor romani"

"Guvernul Citu este preocupat sa imparta prada reprezentata de banii asociati Planului National de Redresare si Rezilienta si uita sa mai dea putinii bani romanilor care muncesc la acele companii de stat ramase, care mai exploateaza resurse naturale in folosul Romaniei Suntem singurii care vin sa ia apararea acestor romani. Restul societatii doarme sau considera ca asta e Romania normala?", declara vineri deputatul George Simion, copresedinte al AUR, intr-un comunicat de presa.Simion anunta ca se va deplasa vineri seara la Feldioara, judetul Brasov, unde va discuta cu mai multi angajati ai sucursalei locale a CNU, care au intrat in greva foamei, in contextul in care "nu au primit salariul de doua luni si suplimentul alimentar antidot de un an de zile", iar sambata va merge la Crucea, judetul Suceava, "acolo unde mineri angajati tot la CNU s-au blocat in subteran in semn de protest pentru neplata drepturilor salariale".