George Simion confunda versurile lui Eminescu intr-un nou discurs nationalist VIDEO

In discursul sau critic la adresa guvernului, liderul AUR a citat cateva versuri pe care i le-a atribuit lui Mihai Eminescu, dar care sunt semnate de fapt de poetul Marian Bamboi."Noi nu votam marirea alocarii bugetare catre Bruxelles din banii romanilor pentru imprumuturi sau fonduri pe care noi, sau romanul de rand, nu o sa le vada niciodata. Versurile lui Eminescu erau asa:De ani si ani cadeti in hau, nimic nu va mai merge/Rusine sa va fie in veac ca v-ati tradat strabunii/De parca n-ati fi pui de dac, ci rude-ati fi cu hunii", a declarat Simion de la tribuna parlamentului.Versurile fac parte din poezia "Eminescu rasucindu-se in mormant" de Marian Bamboi.Video, de la minutul 50: