George Simion il ataca pe Ludovic Orban: "E ultimul care sa vorbeasca despre excentricitati. El bea in Parlament"

"Domnul Orban a spus ca suntem excentrici si mancam in Parlament. Domnul Orban este ultimul care sa vorbeasca despre excentricitati, pentru ca el bea in Parlament", a afirmat Simion, raspunzand astfel unei intrebari pe acest subiect.Anterior, presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban , a spus, printre altele, despre parlamentarii AUR ca sunt "excentrici": "Multi dintre ei nu inteleg unde se gasesc. Mananca in sala de plen".