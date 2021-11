Gheorghe Nichita a fost operat pe inimă. Ce a declarat fostul primar al Iaşiului după intervenţia chirurgicală

Fostul edil al Iașului, Gheorghe Nichita, în vârstă de 65 ani, a fost operat luni, 1 noiembrie, pe inimă iar intervenţia chirurgicală a fost efectuată la o clinică din Bucureşti.

Problemele medicale ale fostului primar au început încă de acum câţiva ani, după ce a fost cercetat în dosarele cu Adina Samson şi cel legat de sitemul de management al traficului din oraş.

După ce a ieşit din Penitenciarul Botoşani în urmă cu doar câteva zile, Gheorghe Nichita a ajuns în Bucureşti pentru a efectua operatia, fiindu-i pus un stent pe inimă, potrivit bzi.ro.

"Este o poveste care a început de mai demult, de câţiva ani. Am ajuns la Bucureşti, unde m-am simţit destul de rău. Am făcut o serie de controale şi mi s-a recomandat rapid să fac această intervenţie. Mi-au pus un stent pe vasele de sânge. Erau înfundate şi oboseam des şi foarte tare. De când au şi început necazurile mele m-am ales cu această problemă. De altfel, când am ieşit de la Rahova am avut primele probleme.

Până în 2015 nu m-am simţit aşa, dar în câţiva ani s-au acuzatizat. Am simţit şi la Botoşani că nu este totul bine, am făcut o serie de controale, dar acolo nu aveau ce să îmi facă. Mulţumesc lui Dumnezeu că totul este acum bine”, a declarat Gheorghe Nichita, pentru BZI, despre intervenţia suferită pe cord la clinica din Bucureşti.

