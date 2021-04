Continua atacurile din partea USRPLUS la Nicusor Dan. Ghinea: "Sufera de sindromul de "Mesia din debara". Nu vorbeste cu nimeni, nu raspunde la telefon"

"E un primar independent, pe care cred ca l-am deranjat cu niste "pretentii" care apar intr-un protocol .(...) Cea de baza, umana, e sa dai un telefon consilierilor care vrei sa-ti voteze bugetul", afirma Ghinea in interviul acordat Spotmedia.El il acuza pe Nicusor Dan ca nu vorbeste cu consilierii USR PLUS si ii aminteste ca alegerile in Bucuresti au fost castigate de USR-PLUS, care are cel mai mare grup in Consiliul General."I-a tratat pe consilierii USR-PLUS ca pe aia mici si prosti care il voteaza orice ar fi. Dl Nicusor Dan sufera de sindromul de "Mesia din debara". Il stiu foarte bine de la USR. El sta intr-o debara si este un fel de Mesia. Nu vorbeste cu nimeni, nu da telefoane, nu raspunde la telefoane si da bule. Toata lumea trebuie sa stea drepti si sa execute ca da el bule. Nu merge asa! E primarul Captalei, nu a fost votat sef la Soimii Patriei", declara Ghinea, afirmind ca Nicusor Dan "face bugetul ca Firea".De asemenea, el a subliniat ca se va opune sa fie adus pe masa coalitiei, "si asa foarte complicata", faptul ca "nu se inteleg la Iasi, la Bucuresti". Si europarlamentarul PLUS Dragos Pislaru l-a ironizat joi pe primarul Capitalei Nicusor Dan printr-o mema, pe tema scandalului adoptarii bugetului din Capitala. "Ion si Maria au trei copii. Au o discutie, asa cum avem in orice gospodarie, asupra bugetului familiei", explica, printr-o analogie, eurodeputatul.