Educatia pierde 400 de milioane de euro din bugetul pentru PNRR. Anuntul comun al ministrilor Educatiei si Fondurilor Europene

"12% din PNRR pentru Romania EducataCoalitia de guvernare considera educatia domeniu prioritar pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si este motivul pentru care varianta agreata acum aloca pentru Romania Educata peste 12% din cei 29,2 de miliarde euro. Ajustarea bugetului PNRR de la 42 de miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si o ajustare a alocarilor pentru proiectul Romania Educata. PNRR are o alocare pentru educatie mult peste media europeana.Bugetul Romania Educata pe care il negociem acum cu Comisia Europeana este de 3,7 miliarde euro, buget ce include 314 milioane euro pentru dotarea a 10.000 de laboratoare scolare, cel mai mare program de reducere a abandonului scolar (530 milioane euro), renovarea campusurilor universitare (300 milioane euro), campusuri si reforma invatamantului dual (402 milioane euro).Este un efort masiv de finantare a educatiei din PNRR, lucram impreuna pentru finalizarea negocierilor cu Comisia Europeana si componenta Romania Educata ramane una dintre campioanele PNRR", se arata in mesajul celor doi oficiali.Taierile de la educatie vin in contextul in care Romania are o alocare prin PNRR din partea Comisiei Europene de 29 de miliarde de euro, iar documentul de negociere trimis de Romania continea proiecte de 40 de miliarde de euro. Autoritatile de la Bucuresti incearca acum sa ajunga la suma de 29 de miliarde de euro prin taieri de la diferite capitole.