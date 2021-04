Cristian Ghinea spune ca nu mai raspunde pentru institutiile cara taraganeaza proiecte: "Unele ministere traiesc asa, intr-un dolce far niente"

"Au fost doua informari in Guvern pe subiectul asta (fonduri europene - n.r.), ministerele au primit o lista de intrebari din partea noastra si de decizii, unele au raspuns foarte bine, am facut pasi inainte pe componente, altele insa traiesc asa, intr-un dolce far niente si acolo o sa ne asumam noi decizii", a mai afirmat ministrul la Digi 24.El a tinut sa mentioneze "influenta pozitiva" a presedintelui Klaus Iohannis ,, aratand ca, dupa ce l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis cu privire la unele aspecte cu care ministerul pe care in reprezinta s-a confruntat, "s-au intamplat niste lucruri". Sa stiti ca fiecare minister din Romania care a depus proiecte se bate ca un leu pentru proiectele sale . (...) Nu ma puneti sa barfesc colegii din ministere si nu este vorba despre decizii ale ministrilor, este vorba de capacitatea acelor institutii de a gandi intr-o logica de proiect. Ce pot sa va spun este ca, dat fiind volumul de munca care mai sta in fata noastra, o sa schimbam putin logica. De saptamana viitoare incolo, MIPE (Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europene - n.r.) va fi mult mai dur in a da termene, pentru ca eu personal nu mai sunt dispus sa raspund public pentru decizii care taraganeaza la alte institutii.Deci, ok, a fost frumos, consensual si cred ca am reusit o performanta in a tine coalitia unita in spatele PNRR, in a avea o negociere si o argumentatie tehnica cu toate ministerele si in coalitie si cu primul ministru si cu toata lumea, astfel incat sa avem totusi un consens intern pe acest subiect. Insa, daca nu se iau niste decizii, atunci le voi asuma eu si vom merge mai departe", a afirmat ministrul Fondurilor Europene intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24. Cristian Ghinea a evitat sa dea exemple de institutii in care deciziile se iau greu cu privire la investitii si fonduri europene, insa a spus ca unele ministere "traiesc asa, intr-un dolce far niente" in ceea ce priveste lucrul la proiecte alaturi de ministerul Fondurilor Europene."Sunt decizii pe care nu o sa le spun, pentru ca ar fi unfair fata de colegii mei, cu care am fost... au fost doua informari in Guvern pe subiectul asta, ministerele au primit o lista de intrebari din partea noastra si de decizii, unele au raspuns foarte bine, am facut pasi inainte pe componente, altele insa traiesc asa, intr-un dolce far niente si acolo o sa ne asumam noi decizii", a mai afirmat ministrul.El a precizat ca, fiind un om care este "in mataraia coalitiei", a constatat ca nu e vorba "de cheie politica". Ghinea a mentionat ca "simte influenta pozitiva" a sefului statului, el aratand ca, dupa ce l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis cu privire la unele aspecte cu care ministerul pe care in reprezinta s-a confruntat, "s-au intamplat niste lucruri".