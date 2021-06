Cristian Ghinea, despre reforma pensiilor cuprinsa in PNRR: Vom avea o formula predictibila, astfel incat pensionarii sa stie cand le creste pensia

"Ce avem acum in PNRR-ul trimis ieri este ca vom avea o formula predictibila de indexare a pensiilor, astfel incat pensionarii sa stie foarte clar cand si cum le creste pensia. Deci, nu mai stam la pixul lui Dragnea, la pixul lui Teodorovici, la diverse pixuri, ca vor unii din guvern sa castige simpatie electorala. Va fi o formula de indexare fixa, intr-o noua lege . Vom avea un proces de recalculare a tuturor pensiilor, pentru ca avem 20.000 de procese pe rol cu pensionari care au dat statul in judecata pentru ca, dat fiind ca au fost momente diferite de iesit la pensie, au pensii diferite. Deci, asta este iar o problema sistemica pe care trebuie sa o rezolvam, recalculam toate pensiile", a declarat Cristian Ghinea marti la Digi 24.El a mai spus ca si in cazul pensiilor speciale baza trebuie sa fie contributivitatea , iar Guvernul asta si-a asumat."La fel, pensiile speciale, care sunt o rusine daca ma intrebati pe mine. Trebuie puse pe baza de contributivitate si la asta ne-am angajat. In ce priveste mult discutata speranta de viata si cresterea varstei de pensionare, este o posibilitate voluntara pe care romanii o vor avea la dispozitie. Nu e obligatoriu, e doar pe baza voluntara. Si este, de fapt, o posibilitate de a-si prelungi, cei care doresc sa ramana. Asta e ce avem acum. Urmeaza negocierile si evaluarea. Vom vedea", a completat ministrul Fondurilor Europene.Chestionat daca va mai exista posibilitatea iesirii la pensie la varste sub 50 de ani, Cristian Ghinea a raspuns: "Eu sper ca nu. Sper ca am ajuns la momentul in care sa terminam cu aceste pensionari anticipate, sunt oameni care mai pot munci si ies foarte devreme si cred ca nu e bine pentru nimeni"."Mai e aceasta moda de a iesi cu ultimul salariu si avem situatii aberante in politie, magistratura. Trebuie sa inchidem aceste portite pe care cred ca si cei din domeniile acelea le recunosc ca atare", a mai afirmat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.